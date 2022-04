Commerzbank Aktie News: Commerzbank steigt am Freitagnachmittag

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 6,34 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere um 16:22 Uhr 2,2 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Commerzbank-Aktie bei 6,39 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,23 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.172.975 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 21.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 9,51 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,46 Prozent. Am 21.09.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,01 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 26,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,40 EUR an.

Am 17.02.2022 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,51 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 2.099,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 2.048,00 EUR umgesetzt.

Die Commerzbank-Bilanz für Q1 2022 wird am 12.05.2022 erwartet. Einen Blick in die Q1 2023-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 10.05.2023 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,01 EUR je Commerzbank-Aktie.

