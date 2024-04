Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag mit Kurseinbußen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 14,07 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Commerzbank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 14,07 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bisher bei 14,06 EUR. Bei 14,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.362.230 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 29.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 14,33 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 1,81 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 18.05.2023 auf bis zu 9,11 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 35,28 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,552 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 14,82 EUR.

Am 15.02.2024 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 46,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,76 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2024 erfolgen. Commerzbank dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.05.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 1,97 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

