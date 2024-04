Blick auf Aktienkurs

Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Vormittag an Boden

29.04.24 09:24 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 14,23 EUR.

Werte in diesem Artikel Aktien Commerzbank 14,19 EUR -0,03 EUR -0,18% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Die Commerzbank-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 14,23 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Commerzbank-Aktie bisher bei 14,33 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 14,20 EUR. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 227.108 Stück gehandelt. Am 29.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 14,33 EUR. Gewinne von 0,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,11 EUR ab. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 56,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,552 EUR. Im Vorjahr erhielten Commerzbank-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,82 EUR für die Commerzbank-Aktie. Commerzbank gewährte am 15.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,76 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden. Am 15.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 14.05.2025 dürfte Commerzbank die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren. In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,97 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie Pluszeichen in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im DAX Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX am Nachmittag fester Handel in Frankfurt: DAX am Freitagmittag mit Gewinnen

