Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag tiefer

Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 15,69 EUR.

Die Commerzbank-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 15,69 EUR. Bei 15,67 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 15,71 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 49.449 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 22.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,83 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 0,89 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.09.2023 bei 9,12 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,83 Prozent.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,561 EUR je Commerzbank-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,18 EUR.

Am 15.05.2024 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS belief sich auf 0,60 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,43 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Commerzbank-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.08.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,04 EUR je Commerzbank-Aktie.

