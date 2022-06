Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 7,03 EUR

Die Commerzbank-Aktie notierte um 29.06.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 7,05 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Commerzbank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,93 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,08 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.743.626 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 21.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,51 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.09.2021 (5,01 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,83 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 12.05.2022 vor. Der Umsatz wurde auf 2.099,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.048,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 03.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 02.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 1,09 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

