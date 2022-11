Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 8,00 EUR

Um 04:22 Uhr stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 8,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bei 8,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,90 EUR. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 1.631.118 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,51 EUR) erklomm das Papier am 21.02.2022. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,86 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,17 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Mit Abgaben von 54,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,44 EUR.

Am 09.11.2022 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,81 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.422,00 EUR im Vergleich zu 2.492,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 16.02.2023 erwartet. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 15.02.2024.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2020 -0,415 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

