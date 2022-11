Commerzbank Aktie News: Commerzbank gibt am Vormittag ab

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 7,84 EUR

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 7,86 EUR. In der Spitze büßte die Commerzbank-Aktie bis auf 7,84 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 169.007 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,51 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.02.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Bei 5,17 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 52,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 9,44 EUR.

Commerzbank gewährte am 09.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,81 Prozent auf 2.422,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.492,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.02.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 15.02.2024 dürfte Commerzbank die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2020 -0,415 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie tiefer: Fünfte Streikwelle bei der Commerzbank-Tochter ComTS hat begonnen

Commerzbank-Aktie steigt: Wohl nach Hauptversammlung neuer Commerzbank-Aufsichtsrat

Commerzbank-Aktie steigt: Ex-Bundesbankchef Weidmann soll Aufsichtsratschef bei der Commerzbank werden

