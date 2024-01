Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

So bewegt sich Commerzbank

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Commerzbank. Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 10,61 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere um 09:06 Uhr 0,3 Prozent. Im Tageshoch stieg die Commerzbank-Aktie bis auf 10,62 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,58 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 402.964 Stück.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,01 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 13,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 8,31 EUR. Mit Abgaben von 21,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,19 EUR.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite standen 2.755,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.422,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 15.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 13.02.2025 dürfte Commerzbank die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,18 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

