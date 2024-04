Commerzbank Aktie News: Anleger schicken Commerzbank am Mittag ins Minus

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 13,60 EUR abwärts.

Um 11:47 Uhr rutschte die Commerzbank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 13,60 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Commerzbank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 13,58 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,82 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.261.533 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Bei 14,33 EUR erreichte der Titel am 29.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 5,37 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.05.2023 bei 9,11 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,552 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,82 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 15.02.2024 vor. Der Umsatz wurde auf 2,76 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,89 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Commerzbank am 15.05.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 14.05.2025.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,97 EUR je Aktie.

