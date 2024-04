Commerzbank Aktie News: Commerzbank verteidigt Stellung am Dienstagvormittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Commerzbank zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Commerzbank-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 13,75 EUR.

Werte in diesem Artikel

Kaum Ausschläge verzeichnete die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:05 Uhr bei 13,75 EUR. Der Kurs der Commerzbank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 13,82 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die Commerzbank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 13,75 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,82 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 153.628 Stück.

Bei 14,33 EUR erreichte der Titel am 29.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,18 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,11 EUR. Dieser Wert wurde am 18.05.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 33,77 Prozent Luft nach unten.

Commerzbank-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,552 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,82 EUR.

Commerzbank ließ sich am 15.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat Commerzbank im vergangenen Quartal 2,76 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 46,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Commerzbank 1,89 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Commerzbank am 15.05.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 14.05.2025.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,97 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX gibt schlussendlich nach

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX verliert letztendlich

Zurückhaltung in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX nachmittags