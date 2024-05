Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Donnerstagmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 15,61 EUR zu.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 15,61 EUR. In der Spitze gewann die Commerzbank-Aktie bis auf 15,67 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,38 EUR. Bisher wurden via XETRA 843.614 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 15,83 EUR markierte der Titel am 22.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 1,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.09.2023 bei 9,12 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,561 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 16,18 EUR.

Commerzbank ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,60 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 6,43 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,80 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2024 2,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

