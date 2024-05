Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag ohne große Veränderung

Notierung im Fokus

Die Aktie von Commerzbank hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Commerzbank-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 15,40 EUR.

Mit einem Kurs von 15,40 EUR zeigte sich die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bei 15,42 EUR. In der Spitze büßte die Commerzbank-Aktie bis auf 15,35 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,38 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 44.635 Stück.

Am 22.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,83 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 2,76 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,12 EUR am 08.09.2023. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 68,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Commerzbank-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,561 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 16,18 EUR angegeben.

Commerzbank ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34,06 Prozent auf 6,43 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,04 EUR je Aktie belaufen.

