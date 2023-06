Commerzbank Aktie News: Commerzbank macht am Mittag Boden gut

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 10,15 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere um 11:48 Uhr 1,7 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Commerzbank-Aktie bei 10,17 EUR. Bei 10,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.769.342 Commerzbank-Aktien.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,01 EUR an. Gewinne von 18,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 16.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,65 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 44,33 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 13,12 EUR.

Am 17.05.2023 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.363,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.099,00 EUR in den Büchern standen.

Die Commerzbank-Bilanz für Q2 2023 wird am 04.08.2023 erwartet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 31.07.2024 werfen.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 0,788 EUR je Aktie aus.

