Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 2,1 Prozent auf 7,32 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 7,32 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,23 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 168.124 Commerzbank-Aktien.

Am 21.02.2022 markierte das Papier bei 9,51 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 23,03 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (5,17 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 8,72 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 03.08.2022. Der Umsatz wurde auf 2.795,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.048,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Commerzbank am 09.11.2022 präsentieren. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 09.11.2023 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Commerzbank 2020 einen Verlust in Höhe von -0,415 EUR je Aktie ausweisen dürften.

