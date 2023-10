Commerzbank Aktie News: Commerzbank verteuert sich am Montagnachmittag

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 10,15 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 1,0 Prozent auf 10,15 EUR. In der Spitze gewann die Commerzbank-Aktie bis auf 10,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,07 EUR. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.524.919 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,01 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,33 Prozent hinzugewinnen. Bei 7,46 EUR fiel das Papier am 10.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 26,45 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 14,30 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 17.05.2023. Umsatzseitig standen 2.363,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 15,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 2.795,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Commerzbank am 08.11.2023 präsentieren. Am 06.11.2024 wird Commerzbank schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 0,788 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

