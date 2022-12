Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagvormittag nahe Nulllinie

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 8,80 EUR

Die Commerzbank-Aktie wies um 09:22 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 8,82 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 8,83 EUR. Das Tagestief markierte die Commerzbank-Aktie bei 8,78 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,79 EUR. Zuletzt wechselten 123.885 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.02.2022 bei 9,51 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,31 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 5,17 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 70,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,97 EUR.

Commerzbank ließ sich am 09.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,81 Prozent auf 2.422,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.492,00 EUR gelegen.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 16.02.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 15.02.2024 werfen.

2020 dürfte Commerzbank einen Verlust von -0,415 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

