Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Mittag gestärkt

Commerzbank im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 10,76 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere um 11:48 Uhr 0,5 Prozent. In der Spitze legte die Commerzbank-Aktie bis auf 10,78 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,72 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.858.995 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,01 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 10,41 Prozent niedriger. Bei 8,31 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 29,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 14,19 EUR.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.755,00 EUR – ein Plus von 13,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 2.422,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,18 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Schwacher Handel: LUS-DAX beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Zuversicht in Frankfurt: DAX schlussendlich freundlich

Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich nachmittags schwächer