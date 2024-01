Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochnachmittag tiefer

Kursverlauf

Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 10,68 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Commerzbank-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 10,68 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bisher bei 10,67 EUR. Mit einem Wert von 10,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 4.348.143 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2023 auf bis zu 12,01 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 12,46 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2023 bei 8,31 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 14,19 EUR.

Commerzbank ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.755,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 2.422,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Commerzbank am 15.02.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 13.02.2025.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 1,18 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Schwacher Handel: LUS-DAX beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Zuversicht in Frankfurt: DAX schlussendlich freundlich

Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich nachmittags schwächer