Commerzbank Aktie News: Commerzbank verteidigt Stellung am Mittwochvormittag

Commerzbank im Blick

Die Aktie von Commerzbank hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Commerzbank-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 10,70 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Commerzbank-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 10,70 EUR. Kurzfristig markierte die Commerzbank-Aktie bei 10,75 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Commerzbank-Aktie ging bis auf 10,70 EUR. Bei 10,72 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 323.628 Commerzbank-Aktien.

Bei 12,01 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 12,20 Prozent wieder erreichen. Bei 8,31 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 22,34 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 14,19 EUR.

Commerzbank ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz lag bei 2.755,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.422,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Commerzbank am 15.02.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 13.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,18 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Schwacher Handel: LUS-DAX beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Zuversicht in Frankfurt: DAX schlussendlich freundlich

Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich nachmittags schwächer