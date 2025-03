Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Montagmittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,2 Prozent auf 21,03 EUR ab.

Die Commerzbank-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 21,03 EUR abwärts. Der Kurs der Commerzbank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 20,82 EUR nach. Bei 21,01 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.774.659 Stück gehandelt.

Am 19.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 25,19 EUR. 19,78 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 12,12 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.08.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,650 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 21,59 EUR.

Am 31.01.2025 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,65 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6,48 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,00 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 09.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 13.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,32 EUR je Commerzbank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

