Commerzbank Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Commerzbank

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 15,52 EUR.

Das Papier von Commerzbank befand sich um 11:46 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 15,52 EUR ab. Die Commerzbank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 15,47 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,71 EUR. Zuletzt wechselten 743.211 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,83 EUR) erklomm das Papier am 22.05.2024. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 1,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.09.2023 bei 9,12 EUR. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 41,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Commerzbank-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,561 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,18 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Commerzbank ein EPS von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 6,43 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,80 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 07.08.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 06.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Commerzbank.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,04 EUR je Aktie belaufen.

