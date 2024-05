Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,9 Prozent auf 15,41 EUR ab.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 15,41 EUR. In der Spitze fiel die Commerzbank-Aktie bis auf 15,41 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 15,71 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.303.441 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,83 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 2,73 Prozent zulegen. Bei 9,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,77 Prozent.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,561 EUR je Commerzbank-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,18 EUR.

Am 15.05.2024 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 34,06 Prozent auf 6,43 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 06.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,04 EUR je Commerzbank-Aktie.

