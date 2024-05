Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Vormittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 15,63 EUR.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 15,63 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bisher bei 15,63 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,71 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 70.439 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 22.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,83 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 1,25 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,12 EUR am 08.09.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 71,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,561 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Commerzbank 0,350 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,18 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Commerzbank ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,60 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 6,43 Mrd. EUR gegenüber 4,80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 07.08.2024 erwartet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2024 2,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

