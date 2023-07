Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Commerzbank zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Commerzbank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 10,89 EUR.

Das Papier von Commerzbank konnte um 11:45 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 10,89 EUR. Kurzfristig markierte die Commerzbank-Aktie bei 10,92 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,81 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 883.550 Commerzbank-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 12,01 EUR. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 9,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 6,16 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.08.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 13,74 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 17.05.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.363,00 EUR – ein Plus von 12,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 2.099,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Commerzbank am 04.08.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 07.11.2024.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 0,788 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

