Commerzbank Aktie News: Commerzbank reagiert am Montagnachmittag positiv

Aktienentwicklung

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 10,87 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 10,87 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Commerzbank-Aktie bisher bei 10,95 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,81 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.719.461 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,01 EUR an. 10,44 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.08.2022 bei 6,16 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 43,31 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 13,74 EUR.

Am 17.05.2023 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal hat Commerzbank 2.363,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.099,00 EUR erwirtschaftet worden.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 04.08.2023 präsentieren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 07.11.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 0,788 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

