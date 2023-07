Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag im Aufwind

So bewegt sich Commerzbank

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 10,86 EUR.

Das Papier von Commerzbank konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 10,86 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Commerzbank-Aktie bei 10,92 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,81 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 118.986 Stück.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,01 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,59 Prozent hinzugewinnen. Am 30.08.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,16 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 43,23 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 13,74 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 17.05.2023. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.363,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.099,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Commerzbank-Bilanz für Q2 2023 wird am 04.08.2023 erwartet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 07.11.2024 erwartet.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 0,788 EUR je Aktie aus.

