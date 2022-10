Commerzbank Aktie News: Commerzbank verbilligt sich am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 8,09 EUR

Die Commerzbank-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 8,12 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Commerzbank-Aktie bei 8,08 EUR. Bei 8,31 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 3.099.751 Stück.

Am 21.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,51 EUR an. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 14,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,17 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 57,12 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,95 EUR.

Am 03.08.2022 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite standen 2.795,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.048,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 09.11.2022 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2023 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2020 ein EPS von --0,415 EUR je Commerzbank-Aktie.

