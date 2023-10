Commerzbank Aktie News: Commerzbank behauptet sich am Dienstagvormittag

Commerzbank im Fokus

Die Aktie von Commerzbank zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die Commerzbank-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 10,15 EUR an der Tafel.

Die Commerzbank-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 10,15 EUR an der Tafel. In der Spitze legte die Commerzbank-Aktie bis auf 10,19 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der Commerzbank-Aktie ging bis auf 10,14 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,15 EUR. Bisher wurden via XETRA 79.354 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,01 EUR an. Gewinne von 18,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,46 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 35,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,30 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Am 17.05.2023 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Auf der Umsatzseite hat Commerzbank im vergangenen Quartal 2.363,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Commerzbank 2.795,00 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 06.11.2024.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2021 auf 0,788 EUR je Aktie.

