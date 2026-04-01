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Heute im FokusWarten auf Fed und US-Techriesen: DAX tiefer -- Wall Street im Minus -- adidas wächst stark -- Deutsche Bank: Gewinnsprung -- TUI, Micron, ITM Power, BYD, Geely, Lufthansa, Rüstungsaktien im Fokus
Mercedes besser als befürchtet. Robinhood unter Prognosen. Starbucks mit Gewinn und Umsatz über Erwartungen. Orange will Scorefit kaufen. Hypoport: Breites Wachstum in Q1. Scout24 kündigt zweite Tranche des Aktienrückkaufprogramms an. Kone mit Milliarden-Deal: Übernahme von TK Elevator. Versicherungssektor unter Druck. Seagate nach Zahlen mit Kurssprung. Bloom Energy mit starkem Ausblick.
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