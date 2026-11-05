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Commerzbank-Analyse im Fokus

Commerzbank-Analyse: DZ BANK setzt Aktie auf niedrigeres Halten herab

Commerzbank-Analyse: DZ BANK setzt Aktie auf niedrigeres Halten herab

Commerzbank-Papier wurde von DZ BANK-Analyst Philipp Dr. Häßler einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
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Die DZ Bank hat Commerzbank von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 46 auf 40 Euro gesenkt. Das Bankhaus habe starke Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Negativ u?berrascht hätten ihn die Aussagen zur Entwicklung des Zinsüberschusses. Doch für Anleger bleibe die Übernahme durch Unicredit das beherrschende Thema. Er begründete die Abstufung mit fehlenden kurzfristigen Kurstreibern.

Aktienbewertung im Detail: Die Commerzbank-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Commerzbank-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:59 Uhr um 2,7 Prozent auf 38,78 EUR nach. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.733.400 Commerzbank-Aktien. Die Aktie kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 10,7 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 14:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com

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11:06 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
22.10.26 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
16.10.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG

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