Commerzbank baut weitere 3.000 Stellen ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank will im Übernahmeringen mit der italienischen UniCredit konzernweit etwa 3.000 weitere Vollzeitstellen abbauen. Das teilte der Dax-Konzern ( DAX ) am Freitag in Frankfurt mit./ben/stw/DP/stw

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