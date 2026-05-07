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Commerzbank baut weitere 3.000 Stellen ab

08.05.26 07:23 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank will im Übernahmeringen mit der italienischen UniCredit konzernweit etwa 3.000 weitere Vollzeitstellen abbauen. Das teilte der Dax-Konzern (DAX) am Freitag in Frankfurt mit./ben/stw/DP/stw

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DatumRatingAnalyst
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06.11.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.10.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK

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