Commerzbank bestätigt Prognose - weiterer Aktienrückkauf geplant

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank sieht sich trotz eines Gewinnrückgangs im zweiten Quartal auf Kurs zu einem höheren Ergebnis im laufenden Jahr. In den drei Monaten bis Ende Juni sei der Gewinn unter anderem wegen eines gesunkenen Zinsüberschusses um fünf Prozent auf 538 Millionen Euro gefallen, teilte die im DAX notierte Bank am Mittwoch in Frankfurt mit. Experten hatten mit einem Gewinnrückgang in dieser Größenordnung gerechnet. Da die Bank im ersten Quartal allerdings deutlich mehr verdient hatte, zog der Gewinn im ersten Halbjahr noch prozentual zweistellig an. Bankchef Manfred Knof rechnet daher im laufenden Jahr weiter mit einem Gewinnanstieg. Die Bank sieht sich außerdem finanziell so gut aufgestellt, dass sie erneut Aktien zurückkaufen will. Die Bank habe einen Aktienrückkauf in Höhe von 600 Millionen Euro bei der Europäischen Zentralbank und der Finanzagentur beantragt. Investoren hatten auf diesen Schritt gehofft./zb/mis