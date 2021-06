Commerzbank: CDU/CSU könnten Steuererhöhungen im Bundesrat blockieren

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Sollten CDU/CSU nach den Bundestagswahlen im Herbst nicht mehr der Bundesregierung angehören, könnten sie nach Einschätzung von Commerzbank-Volkswirt Ralph Solveen wichtige Vorhaben einer neuen Koalition - einer "Ampelkoalition" aus Grünen, SPD und FDP oder einer grün-rot-roten Koalition (Grüne, SPD und Linkspartei) - im Bundesrat zu Fall bringen. "Insbesondere bei der zweiten Option würden die Unionsparteien von dieser Möglichkeit, die Regierungspolitik zu torpedieren, wohl auch umfassend Gebrauch machen, da sie viele der von einer Linkskoalition zu erwartenden Maßnahmen strikt ablehnt", schreibt Solveen in einer Analyse.

Hierzu zählen laut Solveen alle Änderungen von Steuern, an deren Aufkommen Länder und Kommunen partizipieren. "Damit wären die von allen drei Parteien geplanten Erhöhungen bei der Lohn- und Einkommensteuer kaum umzusetzen - Gleiches gilt für die Wiedereinführung der Vermögensteuer und eine höhere Erbschaftssteuer", schreibt Solveen.

So müssten die drei Parteien auf die reinen Bundessteuern zurückgreifen, um für eine stärkere Umverteilung zu sorgen und zusätzliche Einnahmen zu generieren. "Erster Kandidat wäre dann sicherlich die Erhöhung des Solidaritätszuschlages bzw. die Einführung einer - ebenfalls nur dem Bund zugutekommenden - neuen Zusatzabgabe, wie sie mit Hinweis auf die finanziellen Lasten der Corona-Krise auch bereits diskutiert wurde", kalkuliert Solveen. Auch Änderungen der Stromsteuer und der CO2-Abgabe seien nicht zustimmungspflichtig.

Geringe Einflussmöglichkeiten haben die Länder über den Bundesrat bei Änderungen in den Sozialversicherungen, zum Beispiel der Rentenversicherung, oder bei einer Regulierung des Arbeitsmarktes. "Hierbei dürfte es sich in den meisten Fällen um sogenannte 'Einspruchsgesetze' handeln, bei denen der Bundestag einen Einspruch des Bundesrats überstimmen kann", so Solveen.

Abschließend weist der Analyst darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit einer grün-rot-roten Koalition abgenommen habe, weil alle drei Parteien in den Umfragen zuletzt eher etwas schwächer abgeschnitten hätten. "So liegen die Grünen im Durchschnitt der Umfragen der von uns berücksichtigten Institute nun wieder 1,5 Prozentpunkte hinter den Unionsparteien. Dies ist angesichts der Fehlermargen der Umfragen sicherlich noch nicht signifikant, aber der Trend ist zurzeit eher ungünstig für die Grünen", merkt Solveen an.

Während CDU/CSU ziemlich stabil bei gut 25 lägen, habe sich der leichte Aufwärtstrend der FDP bis zuletzt fortgesetzt, und die AfD liege seit mehr als zwei Monaten sehr stabil bei 11 Prozent.

