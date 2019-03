Commerzbank-Chef Zielke verdient zwei Millionen Euro

Frankfurt (Reuters) - Commerzbank-Chef Martin Zielke bekommt fast ein Drittel weniger Geld.

Für 2018 erhielt er eine Gesamtvergütung von 1,97 Millionen Euro nach 2,88 Millionen im Vorjahr, wie die Commerzbank am Mittwoch in ihrem Geschäftsbericht mitteilte. Damit verdient er weit weniger als Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, der im vergangenen Jahr sieben Millionen Euro kassierte - obwohl das größte deutsche Geldhaus weniger Gewinn erzielte als die Commerzbank. Zu den Fusionsgesprächen mit der Deutschen Bank äußerte sich die Commerzbank in ihrem Geschäftsbericht nicht.

Auch die anderen Vorstandsmitglieder der Commerzbank mussten sich mit weniger Geld begnügen. Zwar hat die Commerzbank im vergangenen Jahr ihren Gewinn auf 865 (Vorjahr: 128) Millionen Euro versiebenfacht, doch andere wichtige Ziele, etwa bei der Rendite, wurden nicht erreicht. Gekürzte Boni für die Mitarbeiter hatten in den vergangenen Wochen für viel Kritik innerhalb der Bank gesorgt.

Für 2019 stellt die Commerzbank ein leicht höheres Konzernergebnis in Aussicht. Die Aktionäre sollen eine Dividende in vergleichbarer Höhe wie im Vorjahr erhalten. Für 2018 waren das 20 Cent je Aktie - erst die zweite Ausschüttung seit der Rettung der Bank durch den Staat in der Finanzkrise.