Commerzbank-Chefin macht Hoffnung auf noch höhere Rendite 2028

FRANKFURT (dpa-AFX) - Commerzbank-Chefin ( Commerzbank ) Bettina Orlopp lockt die Anteilseigner mit der Aussicht auf eine künftig noch stärker wachsende Rendite. So sieht sie die Möglichkeit stärkerer Impulse durch das deutsche Konjunkturprogramm und frühere Effekte aus dem Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Bank. Das bisherige Ziel von 15 Prozent Rendite auf das materielle Eigenkapital im Jahr 2028 stelle für die Commerzbank daher "die Untergrenze unserer Planungen" dar, sagte die Managerin bei der Vorstellung der Jahreszahlen von 2025 am Mittwoch in Frankfurt. Im vergangenen Jahr lag diese Kennzahl bei 8,7 Prozent. Im laufenden Jahr soll sie mehr als 11,2 Prozent erreichen./stw/mis

