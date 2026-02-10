DAX24.883 -0,4%Est506.018 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5000 -3,1%Nas23.102 -0,6%Bitcoin55.917 -3,3%Euro1,1918 +0,2%Öl69,69 +0,9%Gold5.071 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Amazon 906866 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA TUI TUAG50 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX entfernt sich von 25.000 Punkten -- Asiens Börsen fester -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- Moderna, Robinhood, VERBIO im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie nach Streikankündigung von Piloten und Flugbegleitern für Donnerstag unter Druck Lufthansa-Aktie nach Streikankündigung von Piloten und Flugbegleitern für Donnerstag unter Druck
Spotify dreht weiter auf: Nutzerrekorde und steigende Margen! Spotify dreht weiter auf: Nutzerrekorde und steigende Margen!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Commerzbank-Chefin macht Hoffnung auf noch höhere Rendite 2028

11.02.26 11:09 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
33,49 EUR -1,92 EUR -5,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Commerzbank-Chefin (Commerzbank) Bettina Orlopp lockt die Anteilseigner mit der Aussicht auf eine künftig noch stärker wachsende Rendite. So sieht sie die Möglichkeit stärkerer Impulse durch das deutsche Konjunkturprogramm und frühere Effekte aus dem Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Bank. Das bisherige Ziel von 15 Prozent Rendite auf das materielle Eigenkapital im Jahr 2028 stelle für die Commerzbank daher "die Untergrenze unserer Planungen" dar, sagte die Managerin bei der Vorstellung der Jahreszahlen von 2025 am Mittwoch in Frankfurt. Im vergangenen Jahr lag diese Kennzahl bei 8,7 Prozent. Im laufenden Jahr soll sie mehr als 11,2 Prozent erreichen./stw/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
11:11Commerzbank Equal WeightBarclays Capital
10:41Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
10:41Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
02.02.2026Commerzbank HoldWarburg Research
26.01.2026Commerzbank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
10:41Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
19.01.2026Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11:11Commerzbank Equal WeightBarclays Capital
10:41Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
02.02.2026Commerzbank HoldWarburg Research
26.01.2026Commerzbank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
26.01.2026Commerzbank Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.10.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen