Commerzbank: Early Bird bleibt auf hohem Niveau

Heute im Fokus

DAX stabil erwartet -- Asien mehrheitlich leichter -- Allianz zuversichtlicher -- Vonovia erhöht Gewinnprognosen -- Covestro, HelloFresh, BeyondMeat, Plug Power, GoPro im Fokus

Raiffeisen Bank kauft serbische Tochter von Crédit Agricole. Apple will mit Bildabgleich gegen Kinderpornografie vorgehen. ING kündigt Milliarden-Ausschüttung an Aktionäre an. thyssenkrupp veräußert Infrastructure an FMC Beteiligungs KG. Pirelli legte Latte für 2021 höher. Virgin Galactic mit weniger Umsatz.