Commerzbank-Finanzchefin begrüßt Ankündigung des Staatsausstiegs

FRANKFURT (Dow Jones)--Commerzbank-Finanzchefin Bettina Orlopp begrüßt die Entscheidung des Bundes, mit dem Ausstieg aus der Bank zu beginnen. "Wir finden das ausgesprochen positiv, weil es eben ein eindeutiger Beleg dafür ist, dass die Commerzbank zurück in der Normalität ist", sagte Orlopp beim Banken-Gipfel des Handelsblatts. Details über den genauen Zeitpunkt oder das Volumen des ersten Verkaufsschrittes seien ihr aber nicht bekannt.

"Wir wissen auch nicht mehr als die Pressemitteilung", sagte sie mit Blick auf die Mitteilung der Finanzagentur des Bundes vom Dienstagabend, in der diese ankündigte, sich von Anteilen zu trennen. "Das ist etwas, was sich die Finanzagentur jetzt überlegen muss", sagte Orlopp, die auch stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Commerzbank ist. Es sei aber deutlich, dass der Ausstieg nicht in einem Schritt passieren werde. Wichtig sei, dass nun zumindest die theoretische Möglichkeit einer Beteiligung des Bundes am geplanten neuen Aktienrückkaufprogramm der Bank bestehe, so dass dessen Anteil nicht weiter steige.

Der Bund hält über die Finanzagentur 16,49 Prozent an der Commerzbank. An der Börse wird das Institut derzeit mit etwa 15,9 Milliarden Euro bewertet. Der Bund war in den Jahren 2008 und 2009 während der Finanzkrise eingestiegen, um die Commerzbank zu stabilisieren. Nun sieht die Agentur die Bank als "stabiles und ertragsstarkes" Institut. Im vergangenen Jahr hat die Bank unter dem Strich 2,2 Milliarden Euro verdient und will dieses Ergebnis 2024 übertreffen.

An der Arbeit des Vorstands ändere sich durch einen Ausstieg des Bundes grundlegend nichts. Es sei die Aufgabe des Vorstands, die Bank zu führen, die Eigenständigkeit zu stärken, die Profitabilisierung des Geschäftsmodells zu verbessern, sagte Orlopp.

