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Commerzbank-Hauptversammlung im Zeichen des Abwehrkampfes

20.05.26 05:49 Uhr
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WIESBADEN (dpa-AFX) - Im zweiten Jahr in Folge ist eine drohende Übernahme durch die UniCredit bestimmendes Thema der Commerzbank-Hauptversammlung (Commerzbank). Die italienische Großbank hat den Druck auf den Frankfurter Dax-Konzern (DAX) mit einem Kaufangebot für sämtliche Aktien erhöht. Für Mittwoch (10.00 Uhr) sind die Commerzbank-Aktionäre nach Wiesbaden eingeladen - auch, um über dieses Thema zu sprechen.

Die Botschaft von Vorstand und Aufsichtsrat an die Anteilseigner ist eindeutig: "Das Angebot wird dem Wert, den Perspektiven und der strategischen Bedeutung der Commerzbank nicht gerecht. Wir empfehlen Ihnen deshalb, bei der Commerzbank investiert zu bleiben und das Angebot der Unicredit nicht anzunehmen."

Die Unicredit kontrolliert bereits knapp 30 Prozent der Commerzbank-Anteile. Nach jüngsten Angaben hat sich die italienische Großbank für weitere Anteile den Kaufpreis gesichert und kommt damit zusammen auf 38,87 Prozent der Stimmrechte. Der Bund, der noch gut 12 Prozent hält, lehnt eine feindliche Übernahme der Commerzbank ebenso wie Management, Betriebsrat und Belegschaft des Instituts ab./ben/DP/zb

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