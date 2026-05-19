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Commerzbank kürzt Bonus von Ex-CEO Knof wegen Pflichtverletzung

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Der frühere Commerzbank-Chef Manfred Knof muss nach einem nicht gemeldeten Treffen mit Unicredit-CEO Andrea Orcel Einbußen bei seinem Bonus hinnehmen. "Der Aufsichtsrat hat die variable Vergütung von Herrn Dr. Knof für das Geschäftsjahr 2024 um 30 Prozent gekürzt", sagte Aufsichtsratschef Jens Weidmann bei der Commerzbank-Hauptversammlung in Wiesbaden. Zuvor habe der Aufsichtsrat eine Pflichtverletzung des Managers festgestellt. "Diese wurde darin gesehen, dass Herr Dr. Knof den Vorstand nicht über sein Treffen mit Herrn Orcel unterrichtete."

Das Treffen hatte nach Medienberichten im September 2024 bei Knof zu Hause stattgefunden. Zuvor war bekanntgeworden, dass die Unicredit bei der Commerzbank eingestiegen ist, und Orcel begann damit, für eine Übernahme zu werben.

Knof sagte später, Orcel sei unangekündigt erschienen, außerdem sei das Treffen ohne Erkenntnisgewinn gewesen, weshalb er es nicht nötig gewesen sei, die Bank darüber zu informieren. Der Manager war bis Ende September 2024 Vorstandschef der Commerzbank.

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Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 20, 2026 08:52 ET (12:52 GMT)