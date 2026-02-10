DAX24.988 -0,1%Est506.047 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3400 -5,2%Nas23.102 -0,6%Bitcoin56.019 -3,2%Euro1,1915 +0,2%Öl69,30 +0,3%Gold5.065 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Amazon 906866 TUI TUAG50 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX dürfte 25.000 Punkte wieder angreifen -- Asiens Börsen fester -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- Robinhood, TKMS im Fokus
Top News
DAX mit leichtem Plus erwartet - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke voraus DAX mit leichtem Plus erwartet - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke voraus
MSCI World: Diese Risiken sollten ETF-Anleger 2026 kennen MSCI World: Diese Risiken sollten ETF-Anleger 2026 kennen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Commerzbank nimmt sich für 2026 mehr als 3,2 Milliarden Euro Gewinn vor

11.02.26 07:33 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
34,89 EUR -0,52 EUR -1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank nimmt sich im Abwehrkampf gegen die UniCredit für 2026 eine noch stärkere Gewinnsteigerung vor. Der Überschuss soll über die bisherige Zielmarke von 3,2 Milliarden Euro hinaus klettern, wie der Dax-Konzern (DAX) am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Analysten hatten jedoch im Schnitt noch mehr erwartet. Bis 2028 soll der Gewinn wie geplant weiter auf 4,2 Milliarden Euro steigen.

Wer­bung

Damit dies gelingt, will Vorstandschefin Bettina Orlopp die Einnahmen nach oben treiben und zugleich die Kosten im Griff halten. So soll der Zinsüberschuss stärker als gedacht von zuletzt 8,2 Milliarden auf 8,5 Milliarden Euro im laufenden Jahr wachsen. Auch der Provisionsüberschuss soll 2026 um sieben Prozent zulegen, und die Kosten sollen nur noch 54 Prozent der Erträge aufzehren. Im vergangenen Jahr lag die Quote bei 57 Prozent.

Unter dem Strich verdiente die Commerzbank 2025 gut 2,6 Milliarden Euro, wie sie bereits am Dienstag mitgeteilt hatte. Trotz hoher Kosten für den Abbau und die Verlagerung tausender Jobs verfehlte sie ihren Rekordgewinn von 2024 damit nur um rund zwei Prozent. Die Aktionäre sollen nun eine Dividende von 1,10 Euro je Aktie erhalten. Zudem will die Bank für bis zu 540 Millionen Euro weitere Aktien zurückkaufen./stw/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
02.02.2026Commerzbank HoldWarburg Research
26.01.2026Commerzbank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
26.01.2026Commerzbank Equal WeightBarclays Capital
20.01.2026Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.01.2026Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
19.01.2026Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.02.2026Commerzbank HoldWarburg Research
26.01.2026Commerzbank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
26.01.2026Commerzbank Equal WeightBarclays Capital
20.01.2026Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.10.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen