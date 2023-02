Commerzbank peilt 2023 'deutlich' höheren Gewinn an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank will nach dem höchsten Gewinn seit mehr als zehn Jahren das Ergebnis 2023 weiter steigern. "Unter dem Strich soll das Konzernergebnis deutlich über dem von 2022 liegen", teilte das Institut am Donnerstag mit. Im vergangenen Jahr verdiente die Commerzbank unter dem Strich gut 1,4 Milliarden Euro und damit mehr als drei Mal so viel wie ein Jahr zuvor - und das trotz Belastungen in dreistelliger Millionenhöhe bei der polnischen Tochter mBank. 2021 war die Commerzbank nach einem Konzernumbau in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt und hatte unter dem Strich 430 Millionen Euro verdient. In den vergangenen Monaten half die Zinswende im Euroraum. "Die Commerzbank ist wieder da", bilanzierte Konzernchef Manfred Knof.

Nach zwei profitablen Jahren in Folge strebt die Commerzbank zurück in den Dax (DAX 40). Um den Wiederaufstieg in die erste deutsche Börsenliga nach fast genau viereinhalb Jahren zu beschleunigen, hatte die Commerzbank bereits Ende Januar Eckdaten für das abgelaufene Jahr veröffentlicht. Die Deutsche Börse gibt an diesem Freitagabend bekannt, wer am 27. Februar für den Gasehersteller Linde in den Kreis der 40 Konzerne im Deutschen Aktienindex aufrücken wird. Den Platz im Dax hatte die Commerzbank im Herbst 2018 verloren - ausgerechnet an den Zahlungsdienstleister Wirecard, der nicht einmal zwei Jahre später im Zuge eines Bilanz-Skandals zusammenbrach./ben/zb