Commerzbank peilt steigende Gewinnbeteiligung für Aktionäre an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank stellt ihren Aktionären nach mageren Jahren von 2022 an eine steigende Gewinnbeteiligung in Aussicht. Zudem erwägt das Institut den Rückkauf eigener Aktien. "Beginnend mit einer Ausschüttungsquote von 30 Prozent im Jahr 2022 wollen wir die Ausschüttungen in den Jahren darauf auf bis zu 50 Prozent steigern", sagte Konzernchef Manfred Knof bei der Bilanzvorlage am Donnerstag laut Redetext. "Zudem werden wir Aktienrückkäufe in Betracht ziehen - entweder als Bestandteil der Ausschüttungsquote oder als zusätzliche Zahlung."

Im vergangenen Jahr kehrte das im MDAX notierte Frankfurter Institut in die Gewinnzone zurück. Der Vorstand stellt den Aktionären nun eine Dividende für das laufende Geschäftsjahr in Aussicht. Seit der Rettung mit Steuermilliarden in der Finanzkrise 2008/2009 hat die Commerzbank nur in zwei Jahren eine Dividende von jeweils 20 Cent pro Aktie ausgeschüttet, zuletzt für das Geschäftsjahr 2018. Größter Anteilseigner des Instituts ist der deutsche Staat mit 15,6 Prozent./ben/stw/DP/stw