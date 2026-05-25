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Heute im FokusDAX über 25.000 Punkten -- Wall Street pausiert -- Uber prüft Übernahme von Delivery Hero -- Fortschritte bei Iran-Abkommen -- D-Wave, Wasserstoffaktien, Lufthansa, TUI, SoftBank, Advantest im Fokus
Vergleich mit Google: Experte warnt vor Macht von Rheinmetall. Airbus: Lieferprobleme belasten weiterhin - Qantas bekommt Flugzeuge später. Aktien von TotalEnergies, Shell & Co.: Neue Nahost-Hoffnung und sinkende Ölpreise belasten. Infineon-Aktie oder STMicroelectronics: Welcher europäische Chip-Champion hat das größere Potenzial?
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