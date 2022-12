Commerzbank-Privatkundenchef: Kunden ging Filialschließung zu schnell

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 7,88 EUR

FRANKFURT (Dow Jones)--Commerzbank-Privatkundenvorstand Thomas Schaufler sieht das das hohe Tempo bei den Filialschließungen kritisch. "Das Schließen von Filialen ging für viele Kunden zu schnell", sagte er der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Bank müsse besser über andere Kontaktmöglichkeiten wie Telefon und App informieren. "Wir schauen uns die ganze Strategie jetzt mit der Kundenbrille noch einmal an", kündigte der Manager an, der seit einem Jahr im Amt ist.

Die Commerzbank hat die Zahl der Filialen in ihrem seit knapp zwei Jahren laufenden Restrukturierungsprogramm auf etwa 450 von zuvor rund 800 Zweigstellen reduziert. Im kommenden Jahr soll die Zahl weiter auf rund 400 sinken. Das liegt laut Schaufler aber weniger an den Kunden. "Wir hatten in der Tat Filialen, auf die sich keine Mitarbeiter beworben haben", sagte er der Zeitung weiter. Deshalb werde die Commerzbank die Mitarbeiter anderen Filialen oder den neuen Beratungscentern zuordnen.

Schaufler sagte, er wolle in Einzelfall bereits geschlossene Filialen wieder öffnen. Auch teilte er mit, in neue Geldautomaten zu investieren.

