DAX 25.956 +0,5%ESt50 6.367 +0,1%MSCI World 4.944 +0,2%Top 10 Crypto 10,65 +6,5%Nas 26.516 +1,1%Bitcoin 69.324 +4,0%Euro 1,1624 +0,3%Öl 96,6 +1,0%Gold 4.498 +2,5%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Commerzbank startet angekündigten Aktienrückkauf - Kurssprung

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
41.64 EUR 1.15 EUR 2.84 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
UniCredit S.p.A.
84.32 EUR 0.32 EUR 0.38 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank macht trotz der erwarteten Übernahme durch UniCredit mit ihrem angekündigten Aktienrückkauf Ernst. Der Frankfurter Dax-Konzern (DAX) will bis 10. Februar 2027 eigene Anteile im Umfang von bis zu rund 1,2 Milliarden Euro erwerben, wie er am Donnerstag mitteilte. Dies habe der Vorstand beschlossen. "Unsere Aktionärinnen und Aktionäre können darauf vertrauen, dass wir unsere Zusagen einhalten", sagte Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp. Obwohl die Commerzbank das Rückkaufprogramm schon Anfang August IN Aussicht gestellt hatte, legte ihr Aktienkurs nach den Neuigkeiten vom Nachmittag zu. Zeitweise gewann das Papier gut zwei Prozent, bevor das Plus wieder etwas abschwoll./stw/he

Aktuelle Commerzbank Aktie News

Werbung

Commerzbank Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
07.08.26 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG
07.08.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.08.26 Commerzbank Kaufen DZ BANK
06.08.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.08.26 Commerzbank Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.