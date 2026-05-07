Commerzbank übertrifft im 1Q die Erwartungen und erhöht Ausblick 2026
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DOW JONES--Die Commerzbank ist mit einem Gewinnanstieg ins Jahr gestartet. Die Bank profitierte von einem spürbaren Ertragswachstum und schnitt besser ab als erwartet. Den Ausblick für das Gesamtjahr hob die Bank an.
Der Nettogewinn legte um 9,4 Prozent auf 913 Millionen Euro zu. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 868 Millionen Euro gerechnet. Vor Steuern verdiente die Bank 1,36 Milliarden Euro, ein Plus von 14 Prozent.
Die Erträge stiegen um 4,8 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro. Der Nettozinsüberschuss trug 2,05 Milliarden Euro bei, ein Rückgang um 1 Prozent. Der Provisionsüberschuss legte um 9 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro zu.
Die Eigenkapitalrendite, eine zentrale Steuerungsgröße für die Bank, erhöhte sich auf 12 Prozent von 11,1 Prozent im Vorjahr.
Für das laufende Jahr strebt die Bank nun einen Gewinn von 3,4 Milliarden Euro an nach 2,6 Milliarden im Vorjahr. Die Eigenkapitalrendite soll 12 Prozent erreichen nach 8,7 Prozent. Bislang war die Bank von einem Gewinn von über 3,2 Milliarden Euro und einer Rendite von mehr als 11,2 Prozent ausgegangen.
Die Bank hat sich zudem neue Ziele für 2030 verordnet, die mit einem weiteren Stellenabbau und massiver Investitionen in Künstliche Intelligenz einhergehen. Die Eigenkapitalrendite soll bis dahin auf 21 Prozent zulegen, das Nettoergebnis auf 5,9 Milliarden Euro.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
May 08, 2026 01:40 ET (05:40 GMT)
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