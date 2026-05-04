DAX24.342 +1,5%Est505.845 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,41 +3,2%Nas25.298 +0,9%Bitcoin69.696 +2,1%Euro1,1702 +0,1%Öl111,2 -2,5%Gold4.576 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 Infineon 623100 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt zu -- Wall Street höher erwartet -- UniCredit legt Angebot vor: Commerzbank-Übernahme nimmt Fahrt auf -- Rheinmetall, PayPal, BioNTech, NVIDIA, Apple, NEL, AIXTRON, Ballard Power im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie dennoch fester: Quartalsumsatz unter Erwartungen - HENSOLDT vor Bilanz Rheinmetall-Aktie dennoch fester: Quartalsumsatz unter Erwartungen - HENSOLDT vor Bilanz
Barclays Capital: Overweight für SAP SE-Aktie Barclays Capital: Overweight für SAP SE-Aktie
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Commerzbank: Unicredit-Angebot entspricht Abschlag von 8,7 Prozent

05.05.26 13:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
35,54 EUR 1,52 EUR 4,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UniCredit S.p.A.
67,92 EUR 3,87 EUR 6,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die Commerzbank hat die Angebotsunterlage der Unicredit nach eigenen Angaben zur Kenntnis genommen und wird diese nun prüfen. Unicredit bietet - wie im März angekündigt - 0,485 neue eigene Aktien je Commerzbank-Aktie. Am Vortag hatten die Aktionäre der italienischen Bank mit überwältigender Mehrheit einer Kapitalerhöhung zugestimmt und so den Weg für die Offerte freigemacht.

Laut Commerzbank entspricht das Angebot auf Basis des Unicredit-Schlusskurses von 64,06 Euro vom Dienstag einem Preis von rund 31,07 Euro. Das wiederum entspreche einem Abschlag von 8,7 Prozent auf den Commerzbank-Schlusskurs vom Dienstag von 34,02 Euro.

"Vorstand und Aufsichtsrat der Commerzbank werden die Angebotsunterlage sorgfältig prüfen und ihre begründete Stellungnahme gemäß § 27 WpÜG innerhalb der gesetzlichen Frist veröffentlichen", teilte die Commerzbank weiter mit.

Unicredit-CEO Andrea Orcel versucht seit 2024, die Frankfurter Bank gegen den Widerstand des Managements und der Politik zu übernehmen. Derzeit kontrollieren die Italiener knapp 30 Prozent der Anteile. Mit dem Angebot will Orcel nun zunächst die 30-Prozent-Schwelle bei der Frankfurter Bank überwinden. Damit müsste die Unicredit keine Pflichtofferte mehr abgeben und anders als jetzt nicht darauf achten, dass ihr Anteil im Zuge der laufenden Aktienrückkäufe der Commerzbank diese Schwelle nicht überschreitet. Überdies könnte sie Aktien am Markt erwerben.

Die Commerzbank wiederum pocht auf Eigenständigkeit. Am Freitag will Vorstandschefin Bettina Orlopp neue Ziele bis 2030 vorstellen, um diesen Anspruch zu untermauern.

Die Commerzbank hat sich zuletzt mit deutlichen Worten gegen das Übernahmevorhaben der Unicredit zur Wehr gesetzt. Sie nannte das Vorgehen "feindlich", kritisierte das Ausbleiben konstruktiver Vorschläge aus Mailand und das Fehlen einer angemessenen Übernahmeprämie.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/hab

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2026 07:50 ET (11:50 GMT)

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
21.04.2026Commerzbank OutperformRBC Capital Markets
20.04.2026Commerzbank OverweightBarclays Capital
16.04.2026Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
09.04.2026Commerzbank HaltenDZ BANK
18.03.2026Commerzbank Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.04.2026Commerzbank OutperformRBC Capital Markets
20.04.2026Commerzbank OverweightBarclays Capital
16.04.2026Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
11.02.2026Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
19.01.2026Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.04.2026Commerzbank HaltenDZ BANK
18.03.2026Commerzbank Equal WeightBarclays Capital
17.03.2026Commerzbank HoldWarburg Research
16.03.2026Commerzbank Equal WeightBarclays Capital
16.03.2026Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.10.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen