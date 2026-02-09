Commerzbank verdient mehr als gedacht - Höhere Dividende und Aktienrückkauf

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank hat im abgelaufenen Jahr ihr eigenes Gewinnziel übertroffen. Trotz Sonderkosten für den Abbau tausender Stellen lag der Überschuss bei 2,63 Milliarden Euro und verfehlte damit nur knapp den Vorjahreswert von 2,68 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern (DAX) überraschend am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Vorstandschefin Bettina Orlopp hatte ihr Gewinnziel im Sommer auf etwa 2,5 Milliarden angehoben. Die Dividende soll nun von 0,65 auf 1,10 Euro je Aktie steigen. Zudem will die Bank bis zu 540 Millionen Euro in einen weiteren Aktienrückkauf stecken. Mit Jahresgewinn und Dividende übertraf die Commerzbank die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.

Wer­bung Wer­bung

"Insgesamt geben wir 2,7 Milliarden Euro an Kapital zurück und damit sogar etwas mehr, als wir ursprünglich versprochen hatten", sagte Orlopp. In der Summe ist ein Aktienrückkauf von 1 Milliarde Euro aus dem vergangenen Jahr eingerechnet. Ihre kompletten Jahreszahlen will die Commerzbank wie geplant an diesem Mittwoch (11. Februar) veröffentlichen.

Die Aktien der Commerzbank gerieten auf die Nachrichten hin zunächst etwas unter Druck, berappelten sich dann aber. Zuletzt notierten mit plus einem Prozent etwas über dem Niveau vor der Veröffentlichung der Zahlen./stw/mis