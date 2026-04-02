Commerzbank weist Unicredit-Offerte zurück - kein Ansatz für wertschaffende Transaktion

DOW JONES--Die Commerzbank hat das im März angekündigte Übernahmeangebot ihres italienischen Großaktionärs Unicredit in deutlicher Form zurückgewiesen. Aktuell gebe es keine Ansatzpunkte für eine einvernehmliche wertschaffende Transaktion über die jetzige Standalone-Strategie und deren Planungszeitraum hinaus, erklärte das Frankfurter Geldhaus. Ein Großteil des von der Unicredit skizzierten Potenzials beruhe nicht auf einer Fusion beider Institute, könne also auch von der Commerzbank eigenständig und damit ohne erhebliche Umsetzungsrisiken realisiert werden, heißt es in einer Mitteilung der Commerzbank.

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Am 8. Mai, zur Veröffentlichung ihrer Quartalszahlen, will die Commerzbank die bereits in Aussicht gestellte Erhöhung ihrer Finanzziele bekannt geben sowie weitere Details ihres Strategie-Updates.

Die Commerzbank kritisierte, dass die Unicredit keinerlei Bereitschaft habe erkennen lassen, den Commerzbank-Aktionären eine angemessene Prämie zu bieten. Dies sei jedoch zwingend erforderlich. Der Commerzbank-Vorstand verwahrte sich überdies gegen die Aussage, dass sich die Bank einem konstruktiven Austausch mit der Unicredit zu einer wertschaffenden Transaktion verweigere, wie dies in der Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung der italienischen Bank am 4. Mai vermerkt sei. Dort sollen die Unicredit-Aktionäre über eine Kapitalerhöhung abstimmen.

In den vergangenen Wochen hätten "mehrere Interaktionen" stattgefunden, um Grundlagen und Potenziale des angekündigten Übernahmeangebots "konstruktiv zu eruieren". Auch habe es in den vergangenen 18 Monaten einen regelmäßigen offenen Austausch mit der Unicredit als Investorin gegeben. Die Mailänder Bank habe dabei weder gezielte Anfragen oder Anregungen noch mögliche Eckpfeiler einer Transaktion an die Commerzbank herangetragen.

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Die Commerzbank bleibe offen für Gespräche und Vorschläge, die konkreten Mehrwert für ihre Aktionäre und Stakeholder schafften, hieß es abschließend.

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DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 07, 2026 08:34 ET (12:34 GMT)