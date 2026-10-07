Community Bancorp Of Santa Maria Registered präsentierte Quartalsergebnisse

07.10.26 06:35 Uhr

Community Bancorp Of Santa Maria Registered lud am 05.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Community Bancorp Of Santa Maria Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,59 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,510 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net